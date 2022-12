"Kranker König": Ludwig kommandiert Mama Cathy Hummels herum

Cathy Hummels (34) gibt ehrliche Einblicke in ihr Mama-Dasein. Auf ihrem Social-Media-Account bringt die gebürtige Münchnerin immer wieder zum Ausdruck, wie wichtig ihr Sohn Ludwig (4) für sie ist. So schwärmte sie im vergangenen November beispielsweise, dass der Vierjährige nach der Scheidung von ihrem Mann Mats (33) ihr sicherer Hafen gewesen sei. Doch der Alltag mit ihrem Kind ist manchmal auch superstressig: Jetzt verriet Cathy, dass ihr Sohn sie im Moment ordentlich auf Trab hält.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Kampf der Realitystars-Moderatorin bei ihren Fans zu Wort und begann von den vergangenen Tagen zu berichten. "Er ist krank und die ganze Zeit kommandiert er mich rum", schilderte sie. Cathy fuhr fort, dass sie nur kurz außer Haus gewesen sei, um Erledigungen zu machen. Nach ihrer Rückkehr habe Ludwig sie dann sofort wieder in Beschlag genommen. "Jetzt schreit er da die ganze Zeit rum. Also ist er wirklich so krank oder tut er nur so, weil er genau weiß, ich mache alles für ihn?", witzelte die Mama.

Am nächsten Morgen gab Cathy ihrer Community dann ein weiteres kleines Update in Sachen kranker Ludwig. "So einen kranken König zu Hause zu haben, ist echt ein bisschen anstrengend", erzählte die Influencerin. Sie wolle sich jedoch keineswegs beschweren. Mittlerweile habe sie ihren Sohn auch weitestgehend aufgepäppelt, sodass alles wieder in Ordnung sei.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

