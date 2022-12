"Liebesgeschichte": Herzogin Meghan liest Hochzeitsrede vor!

Herzogin Meghan (41) teilt etwas sehr Besonderes mit der Welt! Im Mai 2018 hatte die einstige Schauspielerin ihrem Liebsten Prinz Harry (38) in einer märchenhaften Zeremonie das Jawort gegeben. Zwei Jahre später entschlossen sich die Eheleute jedoch dazu, ihre royalen Pflichten niederzulegen. In ihrer Netflix-Dokumentation ließen sie nun auch ihren Hochzeitstag Revue passieren. Meghan las sogar ein paar Zeilen ihrer Hochzeitsrede vor!

In "Harry & Meghan" schwelgte die Mutter von Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1) in Erinnerungen. "Es war einmal ein Mädchen aus L.A. – manche nannten sie eine Schauspielerin. Und ein Typ aus London. Manche nannten ihn einen Prinzen. Was viele nicht verstehen. Dies ist die Liebesgeschichte eines Jungen und eines Mädchens, die füreinander bestimmt waren", las Meghan die Zeilen ihrer Hochzeitsrede vor, welche sie auf ihrem Handy gespeichert hatte.

Meghan nannte zudem das genaue Datum, an dem es zwischen ihr und dem Bruder von Prinz William (40) gefunkt hatte. "Sie trafen sich am 3. Juli 2016 in London und hatten Spaß ohne Ende", las sie weiter vor. Harry sah seine Auserwählte dabei die ganze Zeit an. "Manchmal war ich wütend, aber jetzt nicht mehr so sehr, weil ich spüre, dass ich und wir genau da sind, wo wir sein sollen", erklärte er zufrieden.

Getty Images Herzogin Meghan im Mai 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

