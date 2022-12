Nach Oprah-Interview: Prinz William schrieb Harry üble SMS

Da hat Prinz Harry (38) den Bogen wohl überspannt! 2020 hatten der britische Adlige und seine Frau Meghan (41) den Rücktritt von ihren royalen Pflichten verkündet. Seither gilt das Verhältnis der beiden zum Rest der Königsfamilie als noch angespannter als zuvor. Durch die Veröffentlichung eines Interviews mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (68) im vergangenen Jahr, in dem sie darüber ausgepackt haben, wurde das nicht unbedingt besser – im Gegenteil: Sein Bruder Prinz William (40) schrieb ihm danach eine böse SMS!

In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" ist zu sehen, wie der Mann von Prinzessin Kate (40) am Tag nach der Ausstrahlung des Interviews von Reportern gefragt wird, ob er mit seinem Bruder darüber gesprochen habe. "Nein, aber das werde ich noch", antwortete er daraufhin mit ernstem Blick. Kurze darauf folgt eine Szene, in der Harry zu seiner Frau kommt und ihm auf dem Display seines Smartphones eine Nachricht zeigt, die William ihm geschrieben hatte.

Was genau in der SMS steht, wird nicht erwähnt. Harry wirkte daraufhin jedoch sichtlich niedergeschlagen. "Ich weiß nicht, was ich tun soll", sagte er mit nachdenklicher Stimme. Meghan versuchte, ihn daraufhin zu trösten und nahm ihn liebevoll in den Arm.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Söhne von Prinzessin Diana

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

