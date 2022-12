Nicht USA: Dahin wollten Prinz Harry und Meghan auswandern!

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) sorgten im Januar 2020 für ordentlich Trubel im britischen Palast! Der Grund: Der Sohn von König Charles III. (74) und seine Frau legten ihre royalen Pflichten nieder und kehrten Großbritannien den Rücken, um ein neues Leben in den USA zu beginnen. Doch die Vereinigten Staaten waren gar nicht die erste Wahl der zweifachen Eltern. Harry und Meghan hatten nämlich zuerst vor, nach Neuseeland oder Südafrika auszuwandern...

In ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" sprach das Paar jetzt total offen über seine Pläne, Großbritannien zu verlassen. "Im Jahr 2018 hatten wir bereits über einen Umzug nach Neuseeland gesprochen", erklärte Harry. Nachdem aus diesem Vorhaben nichts wurde, hätten sie ein anderes Land ins Visier genommen. "Anfang 2019 sprachen wir darüber, nach Südafrika zu ziehen und die Wohltätigkeitsorganisationen in Afrika zu unterstützen", fügte der 38-Jährige hinzu.

Doch aus diesen Auswanderungsplänen sei nichts geworden – und zwar deshalb, weil das bis dato geheime Vorhaben an eine Zeitung verraten wurde. "Dann wurde der ganze Plan über den Haufen geworden, weil es jetzt zu einer öffentlichen Debatte geworden ist", rief sich Harry in Erinnerung. Anfang 2020 setzte das Paar seinen Wunsch dann endgültig in die Tat um und verlegte seinen Lebensmittelpunkt nach Kalifornien.

Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games im April 2022

Herzogin Meghan und Prinz Harry in Dublin

Herzogin Meghan und Prinz Harry in ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan"

