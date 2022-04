Konnten Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) etwa keinen Anschluss finden? Anfang 2020 gab das Ehepaar bekannt, von seinen royalen Pflichten zurückzutreten. Danach kehrten die beiden Großbritannien den Rücken und leben nun schon seit anderthalb Jahren in Montecito in den USA. Aber so richtig eingegliedert sollen sich Harry, Meghan und ihre zwei Kinder Archie (2) und Lilibet dort nicht haben!

Der Kolumnist Richard Mineards berichtete gegenüber The Times, dass Harry und Meghan sich bislang nicht mit ihren Nachbarn angefreundet haben. Dazu gab es aber auch keine Gelegenheit – die zwei zeigten sich angeblich nämlich kaum öffentlich. "Harry und Meghan sind kein Teil der Gemeinde geworden, und ich denke, viele Leute sind darüber sehr verärgert", schrieb Richard.

Das deckt sich nicht mit den Aussagen, die Harry und Meghan vor Kurzem in der Today Show tätigten. Die Eheleute hatten behauptet, mit offenen Armen empfangen worden zu sein und in einer großartigen Gemeinschaft zu leben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan 2019

