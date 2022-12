Private Einblicke: Prinzessin Kate schmückt Weihnachtsbaum

Prinzessin Kate (40) kommt in Weihnachtsstimmung. Wie jedes Jahr suchten die Royals ein Bild für ihre Weihnachtskarten aus: König Charles III. (74) und Camilla (75) haben sich für ein süßes Foto von sich während eines Events entschieden. Prinz William (40) und seine Frau wählten dagegen ein Bild von sich und ihren drei Kindern. Neben den Karten bereitet sich die Prinzessin von Wales noch anders auf die Feiertage vor: Ein Video zeigt Kate beim Schmücken eines Weihnachtsbaums.

Ein Clip auf dem offiziellen Twitter-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales gewährt einen privaten Einblick: Das Video zeigt die dreifache Mutter in einem weihnachtlichen beigen Strickpullover sowie einer dunklen, eleganten Hose vor einem Weihnachtsbaum stehen. In diesem Outfit verpasst die Brünette dem leuchtenden Weihnachtsbaum den letzten Feinschliff: Sie hängt fröhlich rote Kugeln an den Baum. "Letzte Vorbereitungen für den 'Together at Christimas'-Carol-Gottesdienst morgen", schrieb das Paar zu dem Beitrag dazu.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Kate in der Westminster Abbey alles weihnachtlich dekoriert. Doch der Weihnachtsschmuck, den sie angebracht hatte, war nicht das Auffälligste: Sie hatte einen roten Pullover mit einem weißen Kragen getragen, der sie rund 1400 Euro gekostet hat!

Twitter / KensingtonRoyal Prinzessin Kate im Dezember 2022

Instagram / dukeandduchessofcambridge Herzogin Kate, Dezember 2021

Twitter / KensingtonRoyal Prinzessin Kate im Dezember 2022

