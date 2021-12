Ganz in Rot! Für ein Weihnachtskonzert begaben sich Herzogin Kate (39) und ihr Ehemann Prinz William (39) in die Westminster Abbey und sangen dort mit anderen Stars wie Ellie Goulding (34) und Leona Lewis (36) Weihnachtslieder für einen guten Zweck. Die Herzogin von Cambridge erstrahlte für das Konzert in einem knallroten Dress – doch auch hinter den Kulissen warf sie sich in teure Schale: Kates schicker Winterpullover kostet ein halbes Vermögen!

In einem Post auf dem Instagram-Profil der britischen Herzogin sieht man sie die Deko in der Kirche für den Gesangsabend zurechtmachen. Für festliche Stimmung sorgte auch ihr roter Strickpullover mit weißem Kragen, der farblich zu dem Outfit für das Konzert am Abend passte. Und der Preis für das gute Stück liegt auch nicht gerade im Schnäppchen-Bereich: Das Designer-Oberteil kostet schlappe 1400 Euro!

An Heiligabend wird eine Aufzeichnung des Wohltätigkeitsevents im britischen Fernsehen ausgestrahlt. Unter dem Motto "Together at Christmas" sollen dieses Jahr vor allem die medizinischen Fachkräfte und Ersthelfer geehrt werden. "Wir wollen all den wunderbaren Menschen da draußen danken, die sich für ihre Mitmenschen eingesetzt haben", schrieb die Herzogin unter dem Beitrag im Netz.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim Weihnachtskonzert "Together at Christmas", Dezember 2021

Instagram / dukeandduchessofcambridge Herzogin Kate, Dezember 2021

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

