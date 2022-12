So sind die Reaktionen auf die Weihnachtskarte der Royals!

Was sagen die Fans zum royalen Weihnachtsgruß? Wie in jedem Jahr haben Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) ein Familienfoto mit ihren Kids Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) aufgenommen – das sie dann zu den Feiertagen verschicken. Gerade erst haben sie ihre Karte für 2022 veröffentlicht: Die Familie hält sich hier an den Händen, trägt legere Kleidung und spaziert durchs Grüne. So deutlich fielen die Reaktionen auf die Weihnachtskarte aus!

In der Kommentarspalte auf Instagram wird deutlich: Die Fans sind total beeindruckt von dem perfekten Familienbild! "Geht's noch schöner? Ihr seht so glücklich aus und habt so tolle Kinder!", schwärmte ein User. Viele staunen auch, wie groß George, Charlotte und Louis geworden sind: "Die Süßen sind so erwachsen geworden! Sie werden euch eines Tages würdig vertreten", betonte ein weiterer Abonnent. Negative Kommentare sind hier trotz der Aufregung wegen Prinz Harry (38) und Meghans (41) Enthüllungsdoku kaum zu finden.

Auch die Weihnachtskarte von Harry und Meghan gelangte vergangenes Jahr an die Öffentlichkeit. Hier konnte man nach langer Zeit ihre Kinder Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1) sehen. Ob es 2022 wohl wieder ein Bild geben wird?

Getty Images Prinz George, Prinzessin Kate, Prinz Louis, Prinz William und Prinzessin Charlotte

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

