RHOSLC-Star Jen Shah wollte nach Mobbing Suizid begehen

Jetzt ließ sie diese Bombe platzen! Jen Shah wurde bekannt durch ihre Besetzung in der amerikanischen Reality-TV-Serie "The Real Housewives of Salt Lake City". Hier werden seit 2020 die Privat- und Berufsleben mehrerer Frauen begleitet, die in der Region um Salt Lake City leben. In der Folge am vergangenen Mittwoch wurde Jen von Heather Gay und Lisa Barlow zum Gespräch gebeten, weil sie sich den anderen Kandidatinnen gegenüber missgünstig verhalten hatte. Dabei gestand sie, dass sie versucht hatte, sich umzubringen.

"Ich habe fast Selbstmord begangen. Ich habe es versucht, okay?", beichtete Jen in der neuen Folge auf BravoTV gegenüber Heather und Lisa, als sie sich wohl von diesen angegriffen fühlte. Es existiert ein Instagram-Account, auf dem die 49-Jährige angeblich gemobbt werden soll. "Als ich von dem Instagram-Kanal erfuhr, kam ich an diesem Tag an einen Tiefpunkt", erklärte sie und berichtete weiter, dass sie sich dann ins Badezimmer eingeschlossen habe, um sich etwas anzutun. Ihr Mann habe sie ins Krankenhaus bringen müssen: "Dort war ich zweieinhalb Tage lang."

Auf dem besagten Instagram-Kanal wurde lediglich ein Bild von Jen gepostet. Die meisten Kommentare darunter sind eher negativ. "Sie ekelt mich an", schrieb ein User. "Hör nicht auf die Kommentare, du wirst geliebt", kommentierte ein Fan auf ihrem eigenen Account.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / therealjenshah Jen Shah, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / therealjenshah Jen Shah im November 2021

Instagram / therealjenshah Jen Shah, Unternehmerin



