Schießt Katie Price mit kryptischen Zeilen gegen Ex-Partner?

Katie Price (44) ist auf Streit aus! Das einstige Boxenluder scheint immer wieder mit Problemen konfrontiert zu sein, was ihr Liebesleben angeht. Nachdem das Model zuerst mit seinem Ex-Mann Kieran Hayler (35) aneinandergeraten war, hat es jetzt auch Streit mit Carl Woods (33), der sich Anfang des Monats getrennt hatte. Stichelte Katie nun mit kryptischen Zeilen gegen ihre Verflossenen im Netz?

Auf Instagram schrieb die ehemalige "My Crazy Life"-Darstellerin: "Einfach, angenehm und in einem ständigen Zustand der Gefälligkeit zu sein, fühlt sich für mich normal an." Zudem ergänzte sie noch die Aussage: "Ich könnte ein netter Mensch sein und mich selbstlos fühlen." Ob die Zeilen eine ironische Anspielung auf den Charakter und die Einstellung ihrer Ex-Freunde Kieran und Carl ist, die sie damit angreift, bleibt hier offen.

Auch Katies Ex Carl wandte sich Anfang des Monats auf Instagram an seine Community und verriet: "Ich habe gestern herausgefunden, dass Katie mich betrogen hat." Deshalb habe der ehemalige Love Island-Star die Beziehung beendet. "Ich muss mich einfach darauf konzentrieren [...] mein Leben wieder in den Griff zu bekommen [...] Aber das ist erledigt", ließ er seine Fans wissen.

Getty Images Kieran Hayler mit Katie Price bei der Premiere von "Robocop", 2014

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

