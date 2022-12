Zweiter Doku-Teil draußen: König Charles strahlt bei Audienz

König Charles (74) geht ganz normal seiner Arbeit nach! Die vergangenen Monate waren für den neuen britischen Regenten ganz schön turbulent. So wurde er nach dem Tod der Queen nicht nur automatisch zum neuen König von England, sondern auch sein jüngster Sohn Prinz Harry (38) sorgte für Schlagzeilen. In seiner Netflix-Doku enthüllte der Royal zusammen mit Herzogin Meghan (41) einige pikante Details. Charles nahm nun trotzdem einen Termin wahr – und das sogar bestens gelaunt!

Am Nachmittag gab Charles eine Audienz im Buckingham Palace. Souverän wie immer empfing der 73-Jährige den Botschafter der Italienischen Republik Inigio Lambertini und dessen Frau. Nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, dürfte er bei dem Treffen keinen Gedanken an die Dokumentation seines Sohnes verschwendet haben. Stattdessen glänzte der Royal strahlend und hielt einen kleinen Plausch mit seinen Gästen.

In den neuen Folgen von Harry und Meghans Doku bekam jedoch auch Charles sein Fett weg. Nach dem Megxit 2020 fand zwischen ihm, Prinz William (40) und Harry ein Krisengespräch auf Sandringham statt. Das Ganze sei in einen Streit eskaliert. "Mein Bruder schrie mich an und mein Vater sagte Dinge, die überhaupt nicht stimmten", erinnerte sich der 38-Jährige.

Getty Images König Charles und der Italienische Botschafter Inigo Lambertini im Dezember 2022

Getty Images König Charles im Dezember 2022

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry bei einem Besuch in Vimy im April 2017

