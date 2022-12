"Amor": Andrea Kaiser wurde von Sebastian Vettel verkuppelt!

Ohne diesen Rennprofi würde es Andrea Kaisers (40) Beziehung nicht geben! Seit 2012 ist die Sportmoderatorin mit dem Rennfahrer Sébastien Ogier (38) zusammen: Die beiden lernten sich bei einem Renn-Event in Bangkok kennen und lieben. 2014 heirateten sie, wiederum zwei Jahre später kam der gemeinsame Sohn Tim zur Welt. Verkuppelt wurden Andrea und ihr Sébastien von niemand Geringerem als Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (35)!

"Für Sébastien war es Liebe auf den ersten Blick – für mich nicht. Er hat mich am ersten Abend extrem genervt", berichtete Andrea Bild über das erste Treffen mit ihrem Liebsten in Bangkok. Auch Michael Schumacher (53), der dabei war, riet seinem Rennkollegen von der Liebschaft ab: "Er gab ihm den Ratschlag: 'Vergiss sie! Bei der hast du eh keine Chance.'" Ein weiterer Rennfahrer sah das jedoch ganz anders! "Sebastian Vettel hat Amor gespielt. Ohne ihn wären wir heute kein Paar", stellte die TV-Bekanntheit klar.

In diesem Jahr moderiert Andrea zusammen mit Steven Gätjen (50) die "TV total Autoball WM" – bei der tritt auch Ehemann Sebastién für Frankreich an! "Ich werde ihm ganz sicher nicht die Daumen drücken. Sondern Deutschland. Damit wir wenigstens einen WM-Titel holen", witzelte sie. Für das Heimatland der 40-Jährigen geht Sebastian Pufpaff (46) an den Start.

Sebastian Vettel und Michael Schumacher im Juli 2011 in Nürnberg

Sébastien Orgier und Andrea Kaiser im August 2022 in Hamburg

Andrea Kaiser, Sportmoderatorin

