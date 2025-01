Moderatorin Andrea Kaiser trauert um ihren geliebten Vater

Andrea Kaiser (42) muss einen schweren Verlust verkraften. Wie die Moderatorin gegenüber Bild offenbart, starb ihr Papa vergangenen Donnerstag in einem Pflegeheim. "Mit 54 hatte Papa einen Herzinfarkt, mit 64 einen Schlaganfall. Danach war er nicht mehr der Alte", erzählt sie dem Magazin. Seit etwa zehn Jahren habe ihr Vater zudem an Demenz gelitten. Der Abschied sei ihr schwergefallen, aber sie konnte zusammen mit ihrer Mutter in den letzten Momenten an seiner Seite sein: "Von dem Mann, der mich immer beschützt hat, mir sein Leben lang so unendlich viel Liebe geschenkt hat, der mich immer zum Lachen bringen wollte und der vor Lachen immer Tränen geweint hat. [...] Ich bin dankbar, dass wir uns von ihm verabschieden konnten."

Vor der Kamera stand Andrea am Freitag dennoch wieder und berichtete vom Spielfeldrand der Bundesligapartie Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Ihr Vater hätte das so gewollt, ist die 42-Jährige überzeugt. "Ich weiß, dass es meinem Papa lieber gewesen wäre, mich mit meinem Team und Kollegen zu sehen, als allein mit vielen Tränen", meint sie. Auf die Arbeit habe sie sich sehr gefreut und auch Spaß dabei gehabt. Doch im Anschluss holte die Trauer sie wieder ein: "Jetzt, in der Stille, bin ich einfach das Mädchen, das ihren geliebten Papa unendlich vermisst."

Andrea ist seit Beginn ihrer Karriere ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehwelt. Nach ihren Anfängen beim Disney Channel und Formaten wie "Tabaluga tivi" im ZDF wandte sie sich der Sportmoderation zu und arbeitete unter anderem für den ehemaligen Sender DSF, heute bekannt als Sport1. Daneben moderierte sie auch Shows wie "Duell der Stars – Die Sat.1 Promiarena" oder "Catch!". Privat ist sie seit 2014 mit dem französischen Rallyefahrer Sébastien Ogier (41) glücklich – eine Beziehung, die Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel (37) möglich machte, indem er die beiden verkuppelte. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn.

Getty Images Andrea Kaiser bei den Bild Sport Awards 2018

Getty Images Sébastien Orgier und Andrea Kaiser im August 2022 in Hamburg