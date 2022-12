Harmonie: Mats Hummels feiert seinen Geburtstag mit Cathy

Finden die beiden wieder zusammen? Cathy Hummels (34) und Mats Hummels (34) lernten sich bereits im Jahr 2007 kennen und lieben. 2015 folgte dann die Hochzeit, 2018 schien der gemeinsame Sohn Ludwig (4) das Glück perfekt zu machen. Nach monatelangen Gerüchten über eine Trennung gaben sie dann im November ihre Scheidung bekannt. Dennoch scheinen sich der Fußballer und die Moderatorin weiterhin gut zu verstehen. Jetzt feierten die beiden sogar Mats' Geburtstag zusammen.

"Kleines Geburtstagsfrühstück für Mats Hummels. Alles Gute, du alter Mann", gratulierte sie Mats am Freitag in ihrer Instagram-Story. Dabei filmte sie den reich gedeckten Frühstückstisch und schwenkte mit dem Handy dann auf den Fußball-Star. Dieser schaute dabei etwas verschmitzt in die Kamera. Mit der Bezeichnung "alter Mann" wollte Cathy ihren Noch-Ehemann wohl etwas ärgern. Der Fußballer ist am Freitag nämlich 34 Jahre alt geworden – diesen Geburtstag feierte Cathy bereits im Januar.

Ein Liebes-Comeback wird es bei den beiden aber wohl nicht mehr geben. Einige Minuten später startete Cathy einen Aufruf an potenzielle neue Partnerinnen für Mats. "Sollten sich Frauen bewerben, bitte unter 24", kommentierte sie das Video, nachdem sie ihm im Spaß zum 24. Geburtstag gratuliert hatte.

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2021

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Luwig, Mats und Cathy Hummels im September, 2022

