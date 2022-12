Schauspielerin Kate Hudson startet bald ihre Musikkarriere!

Ist Kate Hudson (43) ein Multitalent? Die Amerikanerin hat sich vor allem als Schauspielerin weltweit einen Namen gemacht. Mit Filmen wie "Eine Liebe auf Umwegen", "Almost Famous – Fast berühmt" und "Die vier Federn" räumte die Blondine zahlreiche internationale Preise wie den Golden Globe ab und wurde sogar schon für den Oscar nominiert. Doch immer nur zu schauspielern scheint ihr auf Dauer langweilig zu sein. Kate verriet jetzt: Sie wird bald Musik herausbringen!

Zu Gast bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" plauderte die 43-Jährige nun aus, dass sie momentan an einem wichtigen Projekt arbeite: "Ich mache seit etwa einem Jahr eine Platte." Sie offenbarte: "Ich schreibe Musik, seit ich 19 bin und habe sie nie veröffentlicht, also dachte ich, das müsste ich jetzt mal tun." Die "Bride Wars"-Darstellerin sei "wirklich aufgeregt" wegen der Veröffentlichung ihres Debütalbums, die im kommenden Jahr vorgesehen ist.

Auch in ihrem Privatleben könnte sich bei Kate noch einiges verändern. Im Interview mit Brydie verriet die Dreifachmama auf die Frage, ob sie sich noch weitere Kinder vorstellen könne: "Ich weiß noch nicht einmal, ob ich schon fertig bin. Ich habe darauf noch keine Antwort." Sie wolle die Zukunft einfach auf sich zukommen lassen.

Getty Images Kate Hudson im Oktober 2022

Getty Images Kate Hudson bei den Instyle-Awards im November 2021

Instagram / katehudson Kate Hudson mit zwei ihrer drei Kinder im Juli 2022

