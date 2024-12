Gewusst? Dieser "Tatsächlich… Liebe"-Star sang mal beim ESC

Lúcia Moniz, bekannt aus ihrer Rolle als Aurelia im Weihnachtsklassiker Tatsächlich... Liebe, hat eine spannende Verbindung zur Musik, die viele Fans nicht kennen: Die portugiesische Schauspielerin und Sängerin vertrat ihr Heimatland 1996 beim Eurovision Song Contest. In dem Wettbewerb erreichte sie mit ihrem Song den sechsten Platz von 23 Teilnehmern, eine der besten Platzierungen Portugals. Aktuell sorgt ein Video ihres Auftritts auf TikTok für Aufsehen und überrascht Zuschauer, die sie bisher nur aus dem Kultfilm kannten. "Tatsächlich... Liebe"-Fans erinnern sich an Aurelia, die sich trotz Sprachbarrieren in Jamie, gespielt von Colin Firth (64), verliebt.

Was viele nicht wissen: Die Schauspielerin hatte mit ihrer Rolle in "Tatsächlich... Liebe" ihren internationalen Durchbruch. Seitdem hat Lúcia eine bemerkenswerte Karriere hingelegt, die nicht nur Filme und Musik, sondern auch kreative Projekte umfasst. So wurde 2011 ein von ihr gestaltetes Kochbuch mit dem Gourmand Award ausgezeichnet. Zwei Jahre später veröffentlichte sie ein Fotobuch mit dem Titel "Vou Tentar Falar Sem Dizer Nada". Für ihre Leistung als alleinerziehende Mutter eines gehörlosen Kindes in dem Film "Listen" gewann sie 2021 den Preis für die Beste Performance beim Raindance Film Festival.

Privat bleibt die Schauspielerin vielschichtig und künstlerisch vielseitig. Neben ihrer Leidenschaft für die Musik – sie hat bis heute fünf Alben herausgebracht – kehrte sie 2017 für einen Kurzfilm zugunsten von Comic Relief in ihre ikonische Rolle als Aurelia zurück. Der Clip brachte zahlreiche Stars des Films wieder zusammen und erfreute die Fans des Originals. Lúcia beweist mit ihrer vielseitigen Arbeit eindrucksvoll, dass sie mehr ist als "nur" Aurelia aus "Tatsächlich... Liebe", auch wenn diese Rolle nach wie vor einen besonderen Platz in den Herzen der Zuschauer einnimmt.

Colin Firth in "Tatsächlich...Liebe"

ActionPress / Everett Collection Plakat von "Tatsächlich... Liebe"

