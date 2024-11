Keira Knightley erinnert sich an ihre legendäre Filmrolle

21 Jahre nach der Veröffentlichung von "Tatsächlich… Liebe" wirft Keira Knightley (39) einen Blick zurück auf eine der bekanntesten Szenen des Films. In der romantischen Komödie spielt die Britin Juliet, die von einem heimlichen Liebesgeständnis überrascht wird: Mark, gespielt von Andrew Lincoln (51), taucht mit beschriebenen Schildern vor ihrer Haustür auf, um ihr seine Gefühle zu gestehen – während ihr Ehemann Peter, von Chiwetel Ejiofor (47) verkörpert, nichtsahnend oben im Haus sitzt. Die Szene, die zum Klassiker wurde, haben Menschen im Laufe der Jahre auf der ganzen Welt unzählige Male nachgestellt. Diese Woche teilt Keira dazu in "The Graham Norton Show" eine kleine Anekdote: "Vor Kurzem hielt ein Auto voller Bauarbeiter neben mir im Stau und hielt Schilder hoch, genau wie im Film. Es war unheimlich und süß zugleich!"

"Tatsächlich… Liebe" erzählt die Geschichten von acht sehr unterschiedlichen Paaren, die jeweils auf ihre eigene Weise die Höhen und Tiefen der Liebe erleben – und all das vor der romantischen Kulisse des weihnachtlichen Londons. Überraschenderweise hat Keira den Film seit seiner Premiere 2003 wohl nur ein einziges Mal gesehen und kann sich kaum an Details erinnern. In einem Interview mit Wired fragt sie sichtlich verwirrt: "Mit wem komme ich noch mal zusammen?" Sie wendet sich an ihre "Der Nussknacker und die vier Reiche"-Kollegin Mackenzie Foy (24) und grübelt: "Bin ich nicht mit Chiwetel Ejiofor verheiratet? Oder nehme ich Andrew Lincoln?"

Neben ihren Filmrollen wirft Keira auch einen Blick auf den unverwechselbaren Modestil der 00er-Jahre zurück – geprägt von bauchfreien Tops, tief sitzenden Jeans und schmalen Schals. "Es ging damals nur um meinen Bauch", verrät sie in einem Interview mit The Times. Auch ihre Rolle in "Kick It Like Beckham" von 2002, wo sie oft im Sport-BH zu sehen war, wurde für sie stilprägend. Neulich habe sie in der U-Bahn eine Gruppe von Teenagermädchen gesehen, die einen ähnlichen Stil trugen, und gedacht: "Moment mal, sind das meine Klamotten?" Heute setzt die zweifache Mutter jedoch lieber auf praktische Outfits: "Ich habe keine Taille mehr, also kommt sie auch nicht zum Vorschein."

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Getty Images Keira Knightley bei der "Kick It Like Beckham"-Premiere 2002 in London

