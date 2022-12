Vor Tod: Stand Stephen "tWitch" Boss vor finanziellen Ruin?

Pietätlos? Stephen "tWitch" Boss (✝40) nahm sich am vergangenen Dienstag das Leben. Seine Frau Allison bestätigte dies bereits. Während Familie und Freunde des Verstorbenen noch immer nicht fassen können, dass Stephen nicht mehr am Leben ist, gibt es andere, die nach seinem Tod die wildesten Theorien aufstellen. Nun kursiert das Gerücht, der Entertainer habe vor seinem Suizid vor dem finanziellen Ruin gestanden. Jetzt wendet sich ein Insider an die Öffentlichkeit!

Wie Just Jared berichtet, reagiert nun ein Insider auf das Gerücht, dass der 40-Jährige angeblich vor einem Schuldenberg stand. Er äußerte, dass sich "Stephen in der Zeit vor seinem Selbstmord nicht in finanzieller Not befand." Auch die Strafverfolgungsbehörden hätten davon keine Kenntnis. "Niemand aus der Familie [habe] irgendeine Art von finanziellen Problemen mit Stephen erwähnt", betonte die Quelle.

Witwe Allison Holker (34) wird derweil wohl nicht über den Nachlass ihres Mannes nachdenken. Ein Insider offenbarte nun gegenüber E!News, dass es ihr sehr schlecht gehe. "Es fühlt sich für sie an, als würde sie in einem Albtraum leben", so die Quelle. Allison hatte in einem öffentlichen Statement zuvor betont, wie viel ihr Ehemann ihr bedeutet habe: "Stephen erhellte jeden Raum, den er betrat. Er schätzte Familie, Freunde und Gemeinschaft über alles."

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im August 2018

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im August 2013

Getty Images Allison Holker Boss und Stephen "tWitch" Boss im Juni 2022

