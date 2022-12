Stephen "tWitch" Boss (†40) ist tot: So geht es seiner Witwe

Wie fühlt sich Allison Holker (34) in der wohl schwersten Zeit ihres Lebens? Am Dienstag musste die Choreografin einen schweren Verlust verkraften: Ihr Mann, der berühmte DJ Stephen "tWitch" Boss (✝40), hat sich das Leben genommen und starb im Alter von nur 40 Jahren. Erst kurz zuvor hatte das Paar seinen Jahrestag gefeiert. Nach seinem Tod gedachte Allison seiner bereits mit rührenden Worten. Doch was geht ihr gerade durch den Kopf?

Wie ein Insider gegenüber E! News mitteilte, soll Allison nach Stephens Tod sehr mitgenommen sein. "Es fühlt sich für sie an, als würde sie in einem Albtraum leben", berichtete die anonyme Quelle. Darüber hinaus soll auch der Cast von Dancing with the Stars, der Show, in der der Profitänzer 2013 mitgewirkt hatte, ebenfalls "am Boden zerstört" sein: "Sie schreiben und rufen sich alle an und versuchen, das zu begreifen."

Allison hatte in ihrem Statement gegenüber People betont, wie viel ihr Mann ihr bedeutet hat: "Stephen erhellte jeden Raum, den er betrat. Er schätzte Familie, Freunde und Gemeinschaft über alles." Er sei für sie der beste Ehemann und tollste Vater ihrer drei gemeinsamen Kinder gewesen.

