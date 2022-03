Wie ist er privat so drauf? Peyman Amin (50) war in der vergangenen Woche bei Berlin - Tag & Nacht zu sehen. Der ehemalige Germany's next Topmodel-Juror spielte in der Daily sich selbst – denn bei einem Modelcasting hatte er ein strenges Auge auf die Serienfigur Toni (gespielt von Katharina Kock, 24). Die Studentin startet nämlich eine aufstrebende Catwalk-Karriere. Doch wie war es für Katharina hinter den Kulissen mit Peyman?

"Ich fand Peyman supersympathisch", berichtete Katharina im Gespräch mit Promiflash. In den Pausen zwischen den einzelnen Szenen habe es ausreichend Zeit gegeben, sich auszutauschen, fügte die 24-Jährige hinzu: "Er hat halt wirklich total viel Erfahrung und deswegen war es supercool, mal mit jemandem darüber zu sprechen." Insgesamt sei die Stimmung am Set entspannt gewesen: "Er war sympathisch und nett, also alles super."

Und auch Peyman selbst fand im Promiflash-Interview nur lobende Worte für "Berlin - Tag & Nacht" und seine Spielpartnerin: "Ich mag Katharina sehr, wirklich eine ganz tolle junge Frau, sehr selbstbewusst für ihr Alter und auch sehr erfahren vor der Kamera." Und auch als Model habe sie Potenzial, betonte er.

"Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

RTL2 Peyman Amin und Katharina Kock am Set von "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / katharinakock Katharina Kock im August 2020

peyman1amin / Instagram Peyman Amin im August 2021

