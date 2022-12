Zum zehnjährigen Jubiläum: "Köln 50667" wird total verändert

Die Köln 50667-Fans müssen sich auf große Änderungen einstellen! Bereits seit 2013 flimmert die Scripted-Reality-Show rund um die verschiedensten Charaktere in der Domstadt Köln über den Bildschirm. Im kommenden Jahr feiert die Serie also schon zehnjähriges Jubiläum – und das soll auch schon im Januar groß gefeiert werden! Doch auch allgemein wird es einige Veränderungen geben: "Köln 50667" wird umgestaltet!

Vittario Valente, der Chef der Produktionsfirma, kündigte laut DWDL an, dass sich die Serie "wirklich komplett verändert" werde – es handle sich um den "größten Relaunch aller Zeiten". Das betreffe sowohl den Handlungsraum als auch die Protagonisten und den allgemeinen Charakter der Soap. "Die Handlung wird in einen anderen Kölner Stadtteil umziehen, um etwas näher bei der klassischen Zielgruppe ansässig zu sein. Insgesamt werden wir erwachsener", betonte er.

Die Veränderungen an "Köln 50667" scheinen auch dringend notwendig zu sein – immerhin fuhr die Serie in diesem Jahr die schwächste Quote seit Ausstrahlungsbeginn ein. Während es 2018 noch 9,5 Prozent Gesamtmarktanteil waren, werden es 2022 nur rund drei Prozent sein. Deshalb müsse laut Valente "etwas getan werden".

RTLZWEI Der Cast von "Köln 50667"

RTLZWEI Amanda Bella Ciss, Sophie Imelmann und Joao Zorzetti von "Köln 50667"

RTLZWEI Szene aus "Köln 50667"

