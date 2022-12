Bulimie: Jane Fonda hatte in jungen Jahren eine Essstörung

Jane Fonda (84) spricht wieder ehrlich über ihren Gesundheitszustand. Sie thematisiert ihre Krebserkrankung öffentlich und stellt auch klar, dass sie keine Angst mehr vor dem Tod habe. Die Schauspielerin sei inzwischen bereit zu sterben – wolle allerdings noch ihre Enkel aufwachsen sehen. Jetzt sprach sie noch über eine weitere schwerwiegende Erkrankung in ihrer Vergangenheit: Im Teenageralter litt Jane an einer Essstörung

In "The Checkup With Dr. David Agus" sprach sie über ihre Bulimie und Magersucht, an der sie in den 1950er- und 1960er-Jahren litt. Damals habe sich Jane aus Unwissenheit keine Hilfe gesucht: "Ich wusste nicht, dass es einen Namen dafür gibt, und ich wusste nicht, dass man irgendwo hingehen kann", berichtete sie. Irgendwann sei alles einfach zu viel geworden und die Oscar-Preisträgerin habe erkannt, dass sich die Essstörung auf ihr Leben und ihre Karriere auswirkte: "Wenn man sich vollstopft und sich dann übergibt, dauert es drei oder vier Tage, bis man sich wirklich erholt hat. Und ich konnte einfach nicht mehr den Lebensstil führen, den ich führen wollte."

Deshalb habe Jane schließlich angefangen, gegen die Essstörung anzukämpfen. "Ich dachte, mein Leben sei es wert, verbessert zu werden, also beschloss ich einfach aufzuhören. Und das war wirklich, wirklich, wirklich, wirklich schwer", stellte sie klar. Die gute Nachricht sei allerdings, dass man sich von einer Essstörung vollständig erholen könne.

Getty Images Jane Fonda, Oktober 2022 in Beverly Hills

