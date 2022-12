Catherine Zeta-Jones widmet Stiefsohn Cameron liebe Zeilen

Catherine Zeta-Jones (53) richtet emotionale Zeilen an Cameron Douglas (44)! Im November 2000 heiratete die Oscar-Preisträgerin ihren Schauspielkollegen Michael Douglas (78). Neben ihren beiden gemeinsamen Kindern gehört seither auch dessen Sohn Cameron zum Leben der Britin. Diesen brachte ihr Mann aus seiner vorherigen Beziehung mit Diandra Luker mit in die Ehe. Zum Geburtstag ihres Stiefsohnes gratulierte Catherine ihm nun mit liebevollen Worten im Netz.

Am Dienstag wurde Cameron 44 Jahre alt. Zu diesem Anlass meldete sich auch seine Stiefmutter mit einem Instagram-Post. Der Hollywoodstar teilte ein gemeinsames Foto und auch ein Einzelporträt von dem Promi-Spross. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen wunderbaren Stiefsohn. Ich liebe dich für immer, Cam", schrieb Catherine zu dem Beitrag und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Darauf reagierte das Geburtstagskind und erwiderte in der Kommentarspalte: "Danke, Catherine...so aufmerksam von dir. Ich liebe dich."

Die Fans feierten Catherines enge Bindung zu ihrem Stiefsohn. Bei Camerons Anblick fiel ihnen aber vor allem eines ins Auge: die nicht zu übersehende Ähnlichkeit väterlicherseits. "Sieht aus wie sein Vater und sein Großvater", merkte ein User an. "Genau wie sein Papa!" und "Sieht Michael langsam sehr ähnlich", lauteten weitere Kommentare der Instagram-Nutzer.

Action Press / CapitalPictures Cameron Douglas, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones und Kirk Douglas im November 2018

Getty Images Cameron Douglas im November 2019

Action Press / Sipa Press Cameron, Kirk und Michael Douglas in Hollywood im November 2018

