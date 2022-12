Deswegen gab Gemma Collins der Liebe mit Rami zweite Chance

Gemma Collins (41) spricht Klartext über das Liebes-Comeback mit Rami Hawash! 2013 war die Beziehung der The Only Way Is Essex-Beauty und des Geschäftsmannes trotz Verlobung in die Brüche gegangen. Im vergangenen Jahr fand das Paar jedoch wieder zueinander. Mittlerweile denken die beiden sogar schon über gemeinsamen Nachwuchs nach. Jetzt verrät Gemma, wieso sie der Liebe mit Rami eine zweite Chance gab.

Im "Postcards from the Edge"-Podcast blickt die Britin auf die Trennung von dem Unternehmer zurück und wie sehr sie seitdem emotional gewachsen ist. So habe sie in ihren Single-Jahren gelernt, sich wieder selbst zu lieben und ohne Mann an ihrer Seite klarzukommen. "Dann kam ich an einen Punkt, an dem ich mich wirklich wohlfühlte, glücklich war", erinnert sich die 41-Jährige. Als ihr Vater schließlich krank geworden sei, habe sich Rami aus heiterem Himmel bei ihr gemeldet, woraufhin das Duo wieder anfing, vermehrt Zeit miteinander zu verbringen.

Irgendwann habe Gemma angefangen, sich zu fragen, wieso die Liebe mit Rami damals in die Brüche gegangen war, da sie seine Gegenwart eigentlich genossen habe. "Ich dachte, oh mein Gott, vielleicht habe ich eine Chance verpasst", fährt die TV-Bekanntheit fort. Mittlerweile weiß sie jedoch, dass sie erst zu sich selbst finden musste, bevor die Liebe eine Chance hatte. "Ich glaube, ich musste einfach durch diesen ganzen Prozess gehen, um an diesen Punkt zu gelangen. Und jetzt ist es gut so, weißt du", versichert die Influencerin.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, Influencerin

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und Rami Hawash im August 2022

Instagram / gemmacollins Gemma Collins im November 2022

