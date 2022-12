Nach Gefängnis: Ist Boris Becker jetzt so begehrt wie nie?

Boris Becker (55) kann positiv in die Zukunft blicken. Der ehemalige Tennisprofi wurde erst vor wenigen Stunden aus dem Gefängnis in London entlassen. Dort sollte er eigentlich für zweieinhalb Jahre wegen Insolvenzverschleppung einsitzen. Wegen seiner Abschiebung nach Deutschland kommt er aber schon früher frei. Zurück in der Heimat erwartet ihn direkt sein TV-Comeback – und Boris könnte jetzt eine erfolgreiche Zukunft bevorstehen.

Wie Bild berichtete, ist Boris' Marktwert derzeit so hoch wie noch nie. Das heißt, dass der dreimalige Wimbledon-Sieger für Fernsehauftritte und Interviews aktuell sehr begehrt sein soll. Sein erstes Gespräch vor laufenden Kameras soll ihm sogar knappe 515.000 Euro einbringen. Allerdings ließ sein Anwalt kurz vor der Ankunft des Ex-Sportlers in München verlauten, dass weitere Interviewanfragen vorerst nicht beantwortet werden. Was Boris nun mit dem Interesse an ihm anfangen wird, bleibt also abzuwarten. Aber auch die Türen des Deutschen Tennisbunds sollen dem 55-Jährigen offenstehen. "Repräsentant, Präsidium oder was auch immer. Salopp gesagt: Boris kann sich die Jobs aussuchen", erklärte der Vizepräsident Dirk Hordorff.

Von seiner Bekanntheit könnte aber auch Boris' Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro profitieren. Sie soll laut Bunte bereits eine eigene Firma gegründet haben. Diese trägt den Namen BFB Enterprises, wobei die Abkürzung soll für Boris Franz Becker steht. Die Firma soll wohl für seine Vermarktung zuständig sein, wodurch Lilian seine Managerin wird.

Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

Boris Becker, Tennislegende

Boris Becker, 2016 in Köln

