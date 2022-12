Nach Haft-Entlassung: Boris Becker gibt erstes TV-Interview!

Packt Boris Becker (55) jetzt etwa direkt über sein Leben hinter Gittern aus? Der ehemalige Profi-Tennisspieler verbrachte die vergangenen sieben Monate in einem britischen Gefängnis. Der Grund: Der dreifache Wimbledon-Sieger wurde im April 2022 wegen Insolvenzverschleppung zu insgesamt zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Gestern wurde er dann jedoch frühzeitig entlassen und nach Deutschland abgeschoben. In seiner Heimat wendet er sich nun an die Öffentlichkeit: Boris gibt schon bald sein erstes Interview im TV!

Wie der Sender Sat.1 jetzt bestätigte, werde am kommenden Dienstag um 20:15 Uhr die Sondersendung "Sat.1 Spezial. Boris Becker" ausgestrahlt. Im Rahmen des Formats werde sich der Ex-Häftling den Fragen von Moderator Steven Gätjen (50) stellen. Es ist allerdings nicht klar, ob das Interview live oder aufgezeichnet ist. Die Chefredakteurin des Senders freute sich aber schon jetzt: "Ich freue mich, dass Boris Becker uns sein Vertrauen für das erste und weltweit einzige Interview nach der vielleicht schwersten Zeit in seinem Leben schenkt."

Steven Gätjen wurde schon in den vergangenen Tagen mit Boris in Verbindung gebracht: Der Joko & Klaas gegen ProSieben-Showmaster wurde nämlich gemeinsam mit Verantwortlichen des Senders Sat.1 vor dem Gefängnis gesichtet, in dem der Ex-Tennisspieler bis vor Kurzem saß.

Anzeige

Getty Images Boris Becker im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Steven Gätjen bei "The Masked Dancer" im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Boris Becker, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de