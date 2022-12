RAF Camora wandert nach Schlägerei doch nicht ins Gefängnis!

Da ist RAF Camora (38) noch einmal glimpflich davongekommen. Der Rapper musste sich jetzt vor Gericht in Wien verantworten. Der Grund: Er ist im vergangenen Sommer in eine Schlägerei mit anderen Personen geraten, nachdem ein Würstchenverkäufer ihnen nach Mitternacht kein Essen mehr zubereiten wollte. Bei dem Prozess drohte dem "500 PS"-Interpreten bei einer Schuldigsprechung eine Geld- und Haftstrafe. Zu welchem Entschluss ist das Wiener Gericht im Fall von RAF nun gekommen?

Wie die österreichische Zeitung Die Presse berichtet, wurde ein Urteil gefällt: Der gebürtige Schweizer wurde freigesprochen! So haben ihn Aussagen von Zeugen und dem Würstchenverkäufer entlastet. Auch RAFs Schilderung brachte Klarheit in die Sache – der Verkäufer sei mit einem Messer völlig geladen auf sie zugelaufen. "Wenn er nicht Stress gesucht hätte, wäre er nicht mit dem Messer rausgekommen. Der war aggressiv, der war auf jeden Fall on Fire", sagte der Rapper vor Gericht.

Das und die mangelnde Beweislage führten zu RAFs Freisprechung. So habe sich auch der Richter darüber beschwert, dass das vorliegende Material niemals für einen Schuldspruch reichen würde. Der schlecht vorbereitete Prozess sowie die lückenhaften Ermittlungen sind offenbar auf die Polizei und Anklagebehörde zurückzuführen.

Anzeige

Action Press / Starpix / picturedesk.com RAF Camora, Rapper

Anzeige

Action Press / Starpix / picturedesk.com RAF Camora im April 2019

Anzeige

Instagram / raf_camora Raf Camora, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de