Nach Schlägerei: Droht Rapper RAF Camora eine Haftstrafe?

Für RAF Camora (38) kann das böse ausgehen. Der Rapper feierte im Sommer vergangenen Jahres sein großes Comeback, nachdem er 2019 sein Karriereende angekündigt hatte. Seitdem haut der gebürtige Schweizer einen Song nach dem anderen heraus und befindet sich momentan sogar auf seiner "Palmen aus Plastik"-Tour – ob er diese jedoch beenden kann, ist ungewiss: RAF Camora muss sich wegen einer Schlägerei vor Gericht verantworten und könnte dafür ins Gefängnis wandern.

Der Rapper steht am kommenden Freitag in Wien vor Gericht, wie die österreichische Zeitung Heute berichtete. Der Grund: Er soll im Sommer gemeinsam mit zwei anderen Personen einen Verkäufer eines Würstchenstands verprügelt haben, nachdem dieser ihnen nach Mitternacht kein Essen mehr zubereiten wollte. Laut den drei Tätern sollen sie zuvor aber mit einem Messer bedroht worden sein, weshalb es nun an dem Richter liegt, zu entscheiden, ob man das als Notwehr deuten kann. Falls man den "Palmen aus Plastik"-Interpreten aber für schuldig erklären sollte, könnte ihm eine Geld- und sogar Haftstrafe drohen.

Der Anwalt von RAF sieht den Verhandlungen optimistisch entgegen. "Die Beweis- und Rechtslage spricht […] eindeutig für meinen Mandanten, der lediglich deeskalierend eingegriffen hatte", erklärte der Jurist und schlussfolgerte: "Die logische Konsequenz kann nur ein Freispruch sein." Ob er recht behält, wird sich am 16. Dezember zeigen.

