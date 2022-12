Schauspielerin Keke Palmer präsentiert stolz ihren Babybauch

Keke Palmer (29) setzt ihre Schwangerschaft gekonnt in Szene! Die Schauspielerin verkündete vor rund einer Woche tolle Neuigkeiten: Mit ihrem Partner Darius Jackson erwartet die Sängerin ihren ersten Nachwuchs. Vor ihrer Verkündung schien die Beauty das Ganze zunächst für sich behalten zu wollen, seitens der Fans gab es immer wieder Gerüchte. Doch das Versteckspiel hat jetzt ein Ende – so stolz zeigt Keke nun ihren Babybauch.

In einem TikTok-Video tanzte die 29-Jährige ausgelassen und präsentierte dabei ihre runde Körpermitte. Für ihre Performance entschied sich Keke für ein grünes, eng anliegendes Kleid — in ihrem lässigen Outfit bewegte sie sich zum Song "Use Ta Be My Girl" und trällerte fröhlich beim Refrain mit. Im Clip ist deutlich zu sehen, dass die werdende Mutter ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießt und sichtlich Spaß bei ihrer Tanzeinlage hat.

Die begeisterten Kommentare ihrer Community ließen denn auch nicht lange auf sich warten. "Dein Bauch ist so süß! Ich freue mich so sehr für dich, Keke!", schrieb eine Userin. "Du bist so niedlich schwanger", schwärmte ein anderer Fan.

Getty Images Keke Palmer im Oktober 2022

Instagram / keke Keke Palmer, Sängerin

Getty Images Keke Palmer bei der Annual Academy Museum Gala, Oktober 2022

