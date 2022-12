Stylish! Die "Emily in Paris"-Stars begeistern bei Premiere!

Die Emily in Paris-Darsteller stellen ihr Gespür für Mode erneut unter Beweis! In wenigen Tagen ist die dritte Staffel der beliebten Serie auf Netflix abrufbar. Am 6. Dezember feierte die neue Season bereits in Paris ihre Premiere. Jetzt wurde der Start auch in New York zelebriert. Zu diesem Anlass warfen sich die Stars ganz schön in Schale und begeisterten erneut mit ihren stylishen Looks!

Hauptdarstellerin Lily Collins (33) stellte sich dem Blitzlichtgewitter in einem weißen Minikleid, welches mit silber glitzernden Applikationen und Schleifen verziert war. Passend dazu trug die Schauspielerin Plateaupumps, die ebenfalls in Silber glitzerten. Ashley Park (31) setzte hingegen auf Farbe. Die Seriendarstellerin schritt in einem lila-schwarz gemusterten Kleid mit Spitzenapplikationen über den roten Teppich. Camille Razat (28) wurde mit ihrer bodenlangen Robe in knalligem Rot zum Hingucker. Für die Fotografen setzte sie ihre Schleppe gekonnt in Szene.

Aber auch die Herren konnten bei der Premiere mit ihren Looks überzeugen. Samuel Arnold entschied sich für einen schwarzen Hosenanzug in Samtoptik. Dazu kombinierte der gebürtige Franzose einen langen schwarzen Mantel mit dezentem Leopardenmuster und eine lässige Sonnenbrille. Lucien Laviscount (30) überraschte mit einem Outfit in Neonpink. Nicht nur der Anzug des Schauspielers war in dem Farbton gehalten – auch sein Shirt sowie die Schuhe stachen durch die knallige Farbe ins Auge.

