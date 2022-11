Aufgepasst: Das verrät der neue "Emily in Paris"-Trailer!

Die dritte Staffel startet bald! Die Geschichte von Emily Cooper in der Serie Emily in Paris wird am 21. Dezember auf Netflix weiter erzählt. Die zweite Season endete damit, dass die Protagonistin dem Koch Gabriel ihre Liebe gestehen wollte. Doch er war wieder mit seiner Ex Camille zusammen. Außerdem musste die US-Amerikanerin dann entscheiden. Bleibt sie in der Stadt der Liebe oder zieht Emily zurück nach Chicago?

Im Trailer, der nun am 30. November veröffentlicht wurde, wird unter anderem diese Frage beantwortet. Tatsächlich entscheidet sich Emily für Paris, was ihr Leben aber anscheinend erschwert. Sie schiebt Doppelschichten und arbeitet heimlich für ihre alte und Sylvies neue Firma weiter. Auch ihr kompliziertes Liebesleben sorgt weiterhin für Probleme. Einige Szenen zeigen Emily mit dem heißen Briten Alfie, aber ebenso mit dem Hottie Gabriel.

Die Hauptfigur scheint also in fast allen Lebenslagen ratlos zu sein, was die Fans aber freuen dürfte. Denn das sorgt bestimmt für den ein oder anderen spannenden Plottwist. Auf jeden Fall steht fest: Die dritte Staffel verspricht Spaß, Farben, Emotionen und die schönsten Ecken von Paris. Das teaserte auch schon Lucas Bravo, der Gabriel spielt, im Promiflash-Interview an: "Es ist eine sehr bunte, pompöse Staffel."

Netflix Eine Szene aus "Emily in Paris" Staffel drei

Netflix Sylvie in der dritten "Emily in Paris"-Staffel

Netflix Lily Collins und Lucas Bravo in "Emily in Paris"

