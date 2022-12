Total verändert! GNTM-Siegerin Lou-Anne posiert mit Perücke

Lou-Anne (19) zeigt sich ihren Fans mit einem besonderen Look! Die Österreicherin ist in diesem Jahr gemeinsam mit ihrer Mutter Martina Gleissenebner-Teskey (51) bei Heidi Klums (49) Castingshow Germany's next Topmodel angetreten. Im großen Finale konnte sie die Chefjurorin mit ihrem Selbstbewusstsein, ihrem Talent und ihrer blonden Kurzhaarfrisur sogar so sehr begeistern, dass sie als Siegerin hervorging. Für ein Shooting änderte sie jetzt aber ihren Signature-Look: Lou-Anne posierte mit einer knallroten Perücke für den Fotografen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Lou-Anne jetzt zwei Schnappschüsse von einem Shooting für das Magazin Rebel – und auf den Pics sieht das Model total verändert aus: Die Beauty trägt auf den Aufnahmen nämlich eine schulterlange Perücke in knalligem Rot. Zusätzlich hüllt sie ihren Körper unter anderem in ein durchsichtiges Kleid aus roter Folie. "Rot ist definitiv meine Lieblingsfarbe", betonte die Influencerin.

Lou-Annes Fans waren von dieser temporären Typveränderung so richtig angetan – in der Kommentarspalte hinterließen zahlreiche User ihrem Idol Komplimente! "Wow, du bist so schön" oder auch: "Du bist so unfassbar schön", schrieben beispielsweise zwei Nutzer auf der Fotoplattform.

Getty Images Lou-Anne, GNTM-Siegerin 2022

Getty Images Lou-Anne im Juni 2022

Getty Images Lou-Anne im Juni 2022 in Berlin

