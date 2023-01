Wie ergeht es GNTM-Lou-Anne nach dem Auszug bei Mama?

Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (19) steht jetzt auf eigenen Beinen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin wohnte bis vor wenigen Monaten noch bei ihrer Mutter Martina (51) in Österreich, mit der sie im vergangenen Jahr an dem beliebten Modelformat teilgenommen hatte. Doch vor wenigen Wochen stand für die Laufstegschönheit ein großer Schritt an: Sie ist aus ihrem Elternhaus ausgezogen! Im Promiflash-Interview sprach Lou-Anne nun offen über das neue Kapitel in ihrem Leben: Wie ist es für sie, nicht mehr bei ihrer Mama zu leben?

Im Interview mit Promiflash auf der Berlin Fashion Week erzählte die 19-Jährige, dass sie vor anderthalb Monaten mit ihrer besten Freundin zusammengezogen sei. "Bis jetzt ist es gut", schwärmte sie. Doch kommt bei dem Model auch manchmal Heimweh auf? "An sich bin ich keine Person, die so leicht irgendwas vermisst oder Heimweh bekommt. Aber wenn ich dann manchmal zu Hause bin, dann denke ich mir: 'Hm, das ist schon auch ganz schön'", gab Lou-Anne ehrlich zu.

Wie lange die beiden Mädels in der WG wohnen wollen, scheint bislang noch nicht klar zu sein. Die gebürtige Österreicherin könnte sich jedenfalls vorstellen, in naher Zukunft auch mit ihrem Freund zusammenzuziehen. Kein Wunder, immerhin führt das Paar aktuell noch eine Fernbeziehung. "Wenn wir zusammenbleiben, dann wird das wahrscheinlich der nächste Schritt nach der Wohnung mit meiner besten Freundin sein. Deswegen schauen wir mal", meinte Lou-Anne abschließend.

