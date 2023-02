Job und Liebe: So gut klappt GNTM-Lou-Annes Fernbeziehung!

Lou-Anne (19) ist mit ihrer Fernbeziehung so richtig glücklich! Die Siegerin der 17. Germany's next Topmodel-Staffel hatte im Sommer 2022 ihre Liebe publik gemacht: Die Österreicherin geht Hand in Hand mit Cameron – einem Fußballer aus Düsseldorf – durchs Leben. Trotz der großen Distanz zwischen ihren Wohnorten läuft es zwischen dem Model und dem Sportler supergut: Lou-Anne schwärmte jetzt von ihrer Fernbeziehung!

Gegenüber Bunte gewährte das Model jetzt einen Einblick in sein Liebesleben. "Ich wohne ja sowieso in Wien und er in Düsseldorf. Da ist grundsätzlich eine Fernbeziehung da", erklärte Lou-Anne und fügte hinzu: "Wenn ich dann auch herumreise, kann es auch zu anderen Zeitzonen kommen, aber es klappt gut." Sie finde das super, weil sie sich in ihrem Alltag voll und ganz auf ihren Job fokussieren könne. "Und wenn ich ihn dann sehe, kann ich mich wieder mehr auf die Beziehung konzentrieren", betonte die Influencerin.

Zudem plant Lou-Anne wohl auch schon eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Cameron. "Wenn ich eine Beziehung eingehe, dann möchte ich schon, dass die am besten für immer hält", verdeutlichte die Österreicherin und schwärmte: "Im Moment bin ich zuversichtlich, dass das lange halten kann."

Anzeige

Instagram / cammcgregor16_ Cameron, Freund von Lou-Anne Gleissenebner-Teskey

Anzeige

Getty Images Die GNTM-Siegerin Lou-Anne bei der Fashion-Show von Konstanze Maager, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Lou-Anne, Siegerin der 17. GNTM-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de