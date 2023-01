Fernbeziehung: So oft sieht GNTM-Lou-Anne ihren Freund

Sieht Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (19) ihren Freund regelmäßig? Vergangenes Jahr hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin bekannt gegeben, dass sie glücklich vergeben ist. Ihren Freund hatte sie bereits im März 2021 über die App Tinder kennengelernt. Zu einem Treffen sei es dann in Düsseldorf gekommen – hunderte von Kilometern vom Wohnort des Models entfernt. Noch immer führen die beiden eine Fernbeziehung. Im Promiflash-Interview plauderte Lou-Anne nun aus, wie oft sie sich trotz der Entfernung sehen.

"Wir sehen uns meistens einmal im Monat für ein paar Tage", erzählte die 19-Jährige im Interview mit Promiflash auf der Berlin Fashion Week. Doch das klappe leider nicht immer. "Wobei..., zuletzt haben wir uns zu Weihnachten gesehen und davor das letzte Mal im Oktober. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich", verriet die Österreicherin. Und wie kommt sie mit der Fernbeziehung klar? "Klar, man vermisst den Partner natürlich, aber man freut sich dann umso mehr, den wieder zu sehen", betonte Lou-Anne.

Über das Zusammenziehen hätten sie jedoch auch schon nachgedacht. "Mein Freund hat schon vor ein paar Monaten gesagt, dass er am liebsten hätte, dass ich zu ihm ziehe. Ich würde auch direkt hinziehen wollen, aber seine Wohnung ist viel zu klein", verriet die Blondine. Ihr Liebster lebe aktuell in einer Einzimmerwohnung – dort gemeinsam zu leben, komme für sie nicht infrage. "Ja, wir sind zusammen, aber man kann nicht die ganze Zeit aufeinander kleben", stellte Lou-Anne klar. Zudem sei sie erst vor Kurzem mit ihrer besten Freundin in eine Wohnung gezogen.

Splash News Lou-Anne Gleissenebner-Teskey, Ex-GNTM-Siegerin

AEDT Lou-Anne Gleissenebner-Teskey, Model

Getty Images Lou-Anne, GNTM-Siegerin 2022

