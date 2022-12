Wegen Ohrfeige? Tom Cruise spricht nicht mehr mit Will Smith

Will Smith (54)' Oscar-Ohrfeige wird wohl unvergessen bleiben – zumindest für Tom Cruise (60). 2022 sorgte Will bei den Academy Awards für einen Moment, den es so zuvor noch nicht gab. Auf der Bühne genehmigte Comedian Chris Rock (57) sich einen Witz auf Kosten seiner Frau Jada Pinkett-Smith (51). Daraufhin stürmte der "I Am Legend"-Darsteller nach vorne und verpasste ihm eine Ohrfeige. Eine Aktion, die vor allem für Wills Kollege Tom bis heute untragbar zu sein scheint.

"Will hat mehrmals versucht, Kontakt zu Tom herzustellen und gefragt, ob sie zusammen abhängen oder ein paar gemeinsame Projekte besprechen wollen", erzählte eine Quelle Radar Online. Er soll sogar angeboten haben, Tom in Großbritannien zu besuchen. Doch Wills Kontaktversuche waren wohl vergeblich. Der "Top Gun"-Star geht angeblich nicht einmal mehr ans Telefon. Er scheint eine klare Meinung zu seinem Kollegen zu haben: "Er möchte nicht wieder in die Hollywood-Szene hineingezogen werden – vor allem nicht durch Will Smith. Er ist immer noch Kryptonit."

Dabei schien es für Will gerade wieder besser zu laufen. Nach den Oscars sah es zunächst so aus, als habe sein Ausraster seiner Karriere wirklich geschadet. Auf einmal wollten erfolgreiche Formate wie Saturday Night Live nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sein neuer Film "Emancipation" ist allerdings mittlerweile angelaufen und die Kritiken loben den Film und seine Darsteller.

Anzeige

Action Press / CHINE NOUVELLE/SIPA/2206201724 Tom Cruise, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Will Smith und Tom Cruise, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Will Smith bei der Premiere von "Emancipation" in Los Angeles im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de