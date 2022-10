Erster Film nach Oscar-Eklat: Will Smiths Arbeit wird gelobt

Will Smith (54) kehrt auf die große Leinwand zurück! Der Schauspieler erlaubte sich bei der vergangenen Verleihung der Oscars einen Skandal: Er verpasste Chris Rock (57) auf der Bühne eine Ohrfeige, nachdem dieser einen Witz auf Kosten von Wills Frau gemacht hatte. Seitdem steht er in der Kritik und wurde unter anderem von zukünftigen Oscar-Verleihungen ausgeschlossen. Doch Wills neuem Film wird trotzdem großes Lob zuteil.

Am Wochenende fand eine Vorstellung des neuen Films "Emancipation" statt, in dem Will einen Mann spielt, der vor der Sklaverei flieht und seinen Weg in die Freiheit erkämpft. Darauf ist er mächtig stolz: "Im Laufe meiner Karriere habe ich viele Filme abgelehnt, die in der Sklaverei spielen. Ich wollte uns nie so zeigen. Und dann kam dieser Film daher. Und dies ist kein Film über Sklaverei. Dies ist ein Film über Freiheit", schwärmte der "I Am Legend"-Star gegenüber The Hollywood Reporter.

Und auch die Zuschauer waren davon schier begeistert: "Ich hatte das Vergnügen, den Film 'Emancipation' zu sehen und kann gar nicht sagen, wie wichtig das für unsere Gemeinschaft und unsere Geschichte ist", schrieb etwa der Präsident der National Association for the Advancement of Colored People auf Twitter. Andere lobten vor allem auch die schauspielerische Leistung von Will, der die Hauptrolle spielte.

Anzeige

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de