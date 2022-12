Das bereut Mike Tindall nach seiner Dschungelcamp-Teilnahme

Mike Tindall (44) bedauert eine Sache an seiner TV-Teilnahme. Im November war der Schwiegersohn von Prinzessin Anne (72) über die britischen Fernsehbildschirme geflimmert. Seinem Einzug in das Dschungelcamp hatten zu Beginn jedoch nicht alle Royals für gut befunden. Vor allem die Schwester von König Charles III. (74) hatte mit seiner Teilnahme so ihre Probleme. Zum Ende machte der Mann von Zara Tindall (41) den vierten Platz in der britischen Dschungelausgabe. Nach seinem Show-Aus bedauerte er jedoch, so lange dabei gewesen zu sein.

In einer Episode seines Podcasts "The Good, the Bad and the Rigby" verriet Mike, dass er vor allem eine Sache bedauere: Er fand es schade, so lange von seiner Familie getrennt gewesen zu sein und scherzte deshalb, er hätte die Show lieber früher verlassen sollen. "Ich wäre gerne zuerst rausgegangen, die Kinder waren da, ich hätte eine Woche Urlaub machen können und sie dann alle wiedergesehen", gab er ehrlich zu. Dass Zara und seine zwei Kinder vor Ort gewesen sind, um Mike zu unterstützen, war offenbar auch für den Royal eine große Überraschung.

Nachdem Mike das Camp verlassen musste, hatte sich der 44-Jährige dann über die Riesenüberraschung gefreut: Seine Frau nahm ihn unmittelbar nach seinem Show-Aus liebevoll in Empfang und schloss ihren Liebsten fest in ihre Arme. Gemeinsam hatten sich die zwei dann auf den Weg ins Hotel gemacht. Wie gut ihnen ihr Wiedersehen tat, hatte Mike mit einem niedlichen Pärchen-Selfie im Netz verdeutlicht.

Getty Images Mike Tindall und Prinzessin Anne im Juni 2019

Getty Images Zara und Mike Tindall in Australien, 2019

Instagram / mike_tindall12 Zara und Mike Tindall nach Mikes Auszug aus dem UK-Dschungelcamp

