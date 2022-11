Mit Zara-Selfie: Mike Tindall meldet sich nach Dschungel-Aus

Mike Tindall (44) meldet sich erstmals nach seinem Exit! Am Samstag musste der Schwiegersohn von Prinzessin Anne (72) die britische Ausgabe des Dschungelcamps verlassen. Zuvor hatte der einstige Rugbyprofi tagelang im australischen Urwald um die Krone gekämpft – und schließlich den vierten Platz belegt. Nach seinem Auszug konnte der Royal seiner geliebten Ehefrau Zara (41) in die Arme fallen. Kurz nach seinem Show-Aus teilte Mike nun Bilder davon, wie er seine Rückkehr feierte!

Via Instagram meldete sich Mike am Sonntag mit einer Bilderreihe bei seinen Followern zurück. "Wiedervereint. Zurück in der Normalität ist es endlich Zeit zu essen. Danke für all die lieben Nachrichten. Es war der Hammer", schrieb der 44-Jährige unter seinem Post, in dem er unter anderem seinen ersten Burger und einen Cappuccino festhielt. Von all den Dingen, die er in der Zeit im Dschungel vermisst hat, steht seine königliche Ehefrau an allererster Stelle. Das verdeutlichte Mike mit einem niedlichen Selfie mit seiner Liebsten, auf dem sich die zwei verliebt in die Augen schauen.

Bevor Mike und Zara in Richtung Hotel fahren konnten, erinnerte sich der beliebte Royal in einem Interview mit den Moderatoren der Show an seine Zeit im Dschungel. Dabei verriet er, dass vor allem seine Tochter ihn dazu motiviert habe, die Ekel-Prüfungen durchzustehen. "Mia (8)! Sie wollte, dass ich Aufgaben mit Krabbeltieren mache. Ich wusste, dass ich das für sie tun musste", plauderte Mike aus.

Getty Images Mike Tindall, ehemaliger Rugby-Union-Spieler

Getty Images Zara und Mike Tindall

Getty Images Mike und Mia Tindall im Juni 2022

