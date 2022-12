Gina Alicia sicher: Walentina Doroninas Verlobung ist fake

Gina Alicia will Walentina Doroninas (22) überraschender Verlobung offenbar keinen Glauben schenken. Am Samstag kam es zu einer unschönen Auseinandersetzung zwischen den einstigen Reality Shore-Kandidatinnen. Nachdem sich die zwei auf einem öffentlichen Event zufällig getroffen hatten, beeften sich die beiden vor laufender Kamera. Immerhin filmte die Promi Big Brother-Kandidatin die Begegnung heimlich, woraufhin Gina den Mittelfinger nach ihr ausstreckte. Nun erklärte die Are You The One?-Bekanntheit die Situation aus ihrer Sicht und setzt noch einen drauf: Laut Gina sei Walentinas Verlobung reinste Inszenierung!

In ihrer Instagram-Story erklärte Gina, dass sie auf Walentina zugekommen sei, nachdem die 22-Jährige sie immer wieder provoziert hatte. "Du armer, armer Junge. Wie kannst du mit so einer Person eine Beziehung führen?", bemitleidete Gina Can Kaplan, den Freund der Blondine daraufhin – immerhin hielt der nach Walentinas Auszug aus dem Promi-Container live im TV um ihre Hand an. Laut Gina ist die Verlobung jedoch fake: Angeblich sei die Verlobung gar nicht von ihm aus gekommen und Walentina habe sich den Ring selbst gekauft.

Weiter kritisiert Gina ihre einstige Freundin für ihre "Höhenflüge" – denn anders als die frisch Verlobte behauptete, habe nicht sie, sondern Gina selbst die Freundschaft der beiden beendet. "Weil du einfach ein extrem respektloser Mensch bist. Du benutzt Menschen einfach für deinen Vorteil. Du bist sehr narzisstisch", richtete sie ihrer verfeindeten Reality-TV-Kollegin über diesen Weg aus.

Instagram / walentinadoroninaofficial Gina Alicia, Reality-TV-Bekanntheit

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doronina, Dezember 2022

Sat.1 Walentina Doronina beim Finale von "Promi Big Brother"

