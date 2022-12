J.Lo und ihr Ben feiern erstes Weihnachten als Mann und Frau

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) sind ein Dreamteam! Das Schauspielerpaar war Anfang der 2000er Jahre schon einmal verlobt, hatte sich dann aber zwei Jahre später getrennt. Doch nun haben sie sich Anfang des Jahres eine neue Chance gegeben. Diesmal hat es geklappt – J.Lo und Ben haben es bis vor den Traualtar geschafft. Seit diesem Sommer sind die Hollywood-Stars frisch verheiratet. Für sie wird das kommende Weihnachtsfest etwas Besonderes sein!

Denn schließlich werden Jennifer und Ben das erste Mal offiziell als Mann und Frau die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum auspacken – mit den jeweiligen Kindern des anderen! Hinzu kommt der erstmalige Versuch, die gemeinsame Erziehungen mit den Ex-Partnern zu bewältigen.

Gegenüber Zane Lowe hatte J.Lo kürzlich verraten, dass sie ihr Album "This is Me" wieder aufnehme. "Vor 20 Jahren verliebte ich mich in die Liebe meines Lebens. Und ich arbeitete an einem Album mit dem Titel 'This Is Me...Then'", erklärte sie. Doch dann sei die Liebe gescheitert. "20 Jahre später gibt es ein Happy End", berichtet die 53-Jährige nun glücklich darüber, ihr Album zu vollenden.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck während ihrer ersten Beziehung im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez während einer ihrer Auftritte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de