Katie Price teilt seltenes Foto mit ihren vier jüngsten Kids

Katie Price (44) ist eine stolze Mama! Zuletzt sorgte das einstige Boxenluder eher mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen: So trennten sie und ihr Verlobter Carl Woods (33) sich in den vergangenen Wochen mehrfach – nur, um dann wieder zusammenzukommen. Der Kernpunkt ihrer Probleme scheint zu sein, dass die Britin das Male Model betrogen haben soll. Jetzt bringt die Influencerin ihre Community jedoch auf andere Gedanken: Katie teilte ein seltenes Foto mit ihren vier jüngsten Kids!

Via Instagram veröffentlichte die Blondine einen Schnappschuss mit den "wichtigsten Menschen" in ihrem Leben: Katie posiert hier strahlend mit Bunny (8), Princess (15), Jett (9) und Junior (17) im Garten. Die Rasselbande trägt ausschließlich sportliche Kleidung. Ihr ältester Sohn Harvey (20) fehlt auf dem Bild. Trotzdem freuen ihre Fans sich über den Anblick: "Du hast so schöne Kinder Katie, du kannst stolz sein!", schwärmte eine Followerin. Eine andere schreibt: "Sie sind so groß geworden!"

Genau wie ihre Mama hat auch Princess sich inzwischen eine beachtliche Reichweite auf der Social-Media-Plattform aufgebaut – ihr folgen inzwischen stolze 570.000 Abonnenten! Auf ihrem Kanal postet sie hauptsächlich Selfies und Bilder mit Freunden oder der Familie. Auffällig ist: Ihr Styling und ihre Kleidung lassen die 15-Jährige schon total erwachsen aussehen.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und ihre Kinder Jett und Bunny im November 2021

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

Anzeige

Instagram / officialprincess_andre Katie Price' Tochter Princess

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de