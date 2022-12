Nach Fußschmerzen: Katie Price auf Krücken vor Krankenhaus

Was ist mit Katie Price' (44) Fuß passiert? Noch vor wenigen Tagen befand sich das Model im Skiurlaub mit seiner Familie. Zusammen mit ihren Kindern verausgabte sie sich in den Bergen auf der Piste. Doch das schien Konsequenzen zu haben, denn sie klagte über starke Schmerzen im Fuß. Schließlich verriet sie ihren Fans, dass sie sogar operiert werden muss. Jetzt ist Katie zurück in London und besuchte auch schon ein Krankenhaus.

The Mirror liegen Fotos vor, die Katie einige Tage nach ihrem Urlaub beim Verlassen eines Krankenhauses in der britischen Hauptstadt zeigen. In farblich abgestimmter Jogginghose und Hoodie wurde die Britin auf Krücken und mit einem Verbandsschuh fotografiert. Bei der Klinik soll es sich um eine der besten Londons handeln, aber Katie scheint derzeit noch auf ihre Operation zu warten. Ihre Fußverletzung stammt allerdings nicht direkt vom Skifahren. Bereits vor zwei Jahren brach sie sich die Fußknochen im Türkeiurlaub und saß danach im Rollstuhl.

Über ihre Instagram-Story gab Katie ihren Fans außerdem noch ein Update zu ihrem kaputten Fuß. "Gestern bekam ich eine Kortisonspritze in meine Füße, um die Schmerzen zu lindern. Ich drücke die Daumen, dass es funktioniert und mir zu mehr Beweglichkeit verhilft. Meine Füße sind derzeit gestützt und schmerzen, aber es ist ja noch früh", erklärte sie.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern Bunny, Princess, Jett und Junior

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar mit Sohn Jett

