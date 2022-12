Nach Rosenkrieg: Paola Maria möchte Ruhe im Privatleben

Paola Maria (29) hat eine turbulente Zeit hinter sich. Die Influencerin und ihr Noch-Ehemann Sascha Koslowski (36) gaben Anfang dieses Jahres ihre Trennung bekannt. Kurz nach dem Liebes-Aus kam ans Licht, dass die gebürtige Italienerin bereits neu vergeben ist. Ihr Ex schoss daraufhin öffentlich gegen die Beauty und die Situation endete in einem regelrechten Rosenkrieg. Daher wünscht sich Paola in Zukunft weniger Drama.

Die Community der 29-Jährigen wollte im Zuge einer Fragerunde in Paolas Instagram-Story wissen, was ihre Ziele für das kommende Jahr seien. Neben den klassischen Vorsätzen, wie mehr Sport treiben, wünscht sich die Brünette endlich "Ruhe im Privatleben" und "keine Tränen mehr."

Nachdem Sascha in einem Interview im September viele private Details über die Trennung ausgeplaudert hatte, fühlte Paola sich dazu gedrängt, auch ihre Sicht der Dinge zu erklären. In ihrem Statement-Video auf YouTube meinte sie unter anderem, dass sie die Einzelheiten eigentlich lieber aus der Öffentlichkeit herausgehalten hätte.

Paola Maria und Sascha Koslowski bei der Berlin Fashion Week im Sommer 2019

Paola Maria und Alexander Thoss

Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Kindern Alessandro und Leonardo

