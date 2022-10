"Herz gebrochen": Paola Maria ist von Ex Sascha verletzt

Paola Maria (28) scheint von ihrem Ex Sascha Koslowski (35) enttäuscht zu sein. Die beiden YouTuber-Stars machten Anfang des Jahres nach neun gemeinsamen Jahren ihre Trennung offiziell. Die Influencerin hat inzwischen wieder einen neuen Partner an ihrer Seite. Sascha gab dann vor wenigen Wochen ein Interview, in dem er einige Details über die Trennung ausplauderte – seine Ex kam dabei aber nicht so gut weg. Das hat Paola zutiefst verletzt.

In einer Fragerunde auf Instagram verriet die zweifache Mutter, dass Saschas Aussagen ihr sehr zugesetzt hätten. "Ehrlich gesagt, hat es mir mein Herz gebrochen. Er hat einiges falsch dargestellt... Die Geschichte hat immer zwei Seiten. Ich hätte ihn nie in ein schlechtes Licht gerückt, damit ich besser dastehe. Dafür bekomme ich den Hass, nicht er", machte Paola mehr als deutlich.

Aber was hatte Sascha überhaupt gesagt? Unter anderem hatte er über seine Wahrnehmung der Trennung gesprochen. "Ich hatte 1.000 Gründe, diese Beziehung aufzugeben – habe mich aber dafür entschlossen zu bleiben. Sie hatte 1.000 Gründe zu bleiben – und hat sich entschlossen, dann am Ende diesen Weg [zu gehen]", hatte er in einem YouTube-Interview gesagt.

Anzeige

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Kindern Alessandro und Leonardo

Anzeige

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Juli 2018 in Berlin

Anzeige

Getty Images Paola Maria und Sascha Koslowski auf der Berlin Fashion Week 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de