"Glass Onion" und Co.: Das sind die neuen Netflix-Highlights

Netflix erweitert wieder sein Programm. Alle paar Monate vergrößert der Streamingdienst sein Angebot an Filmen und Serien. Zwischen den diversen Eigenproduktionen finden sich dann auch immer große Blockbuster. Im Dezember scheint aber vor allem auf jede Menge weihnachtliche Gefühle gesetzt zu werden. Doch das ist noch nicht alles: Ab dem 19. Dezember packt Netflix wieder einige Neuheiten in seine Videothek.

Zu den absoluten Highlights der neuen Netflix-Filme gehört "Glass Onion: A Knives Out Mystery". Die Krimikomödie startet am 23. Dezember und erzählt eine Geschichte im Stil von Agatha Christie. Genau wie im ersten Teil "Knives Out" ermittelt hier Daniel Craig (54) als Privatschnüffler Benoit Blanc. Doch diesmal führen ihn seine Ermittlungen in einen Luxusurlaub in Griechenland. Musicalfans sind mit "Roald Dahls Matilda – Das Musical" gut bedient. Hier wird die Geschichte eines mutigen, kleinen Mädchens erzählt. Gleichzeitig liefert der Streifen eine Menge Ohrwürmer im Stil des Kinderbuchautoren Roald Dahl. Außerdem landen die Komödien "Nicht so fröhliche Weihnachten" und "Die Goldfische" mit im Programm.

Serienfans können sich vor allem auf die neuen Folgen von Emily in Paris freuen. Die zweite Staffel startet am 21. Dezember und verspricht ein Wiedersehen mit Hauptdarstellerin Lily Collins (33) in ihrem Versuch, in der Modewelt von Paris Fuß zu fassen. Zudem bekommen die Anhänger von The Witcher Nachschub, denn kurz nach Weihnachten geht mit "The Witcher: Blood Origin" ein weiterer Ableger an den Start. Darüber hinaus bekommt auch die beliebte japanische Thriller-Serie "Alice in Borderland" eine zweite Staffel.

Dan Smith/Netflix Darstellerin Alisha Weir im Netflix-Film "Roalds Dahls Matilda – Das Musical"

Netflix Lily Collins und Lucas Bravo in "Emily in Paris"

Kumiko Tsuchiya/Netflix Die Darsteller von "Alice in Borderlands"

