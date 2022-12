Große Sorgen: König Harald ist schon wieder im Krankenhaus!

Beunruhigende Nachrichten von König Harald von Norwegen (85)! Bereits in den vergangenen Monaten hatte der norwegische Regent immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Erst im August war er mit hohem Fieber in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Royal-Fans konnten aber aufatmen, denn schon wenig später war Harald wieder zurück im Palast. Nun scheint es dem König aber wieder schlechter zu gehen...

Das berichtet nun unter anderem Gala. Demnach soll Harald vor wenigen Stunden in eine Klinik gebracht worden sein. In einer offiziellen Pressemitteilung des norwegischen Palastes heißt es: "Seine Majestät der König ist krankgeschrieben und wurde ins Rikshospitalet eingeliefert." Der Vater von Kronprinz Haakon (49) soll angeblich erstmal für einige Tage im Krankenhaus bleiben – er habe mit einer Infektion zu kämpfen und wird mit Antibiotika behandelt. Der Zustand des Monarchen sei aber stabil.

Solange Harald sich im Krankenhaus erholt, wird ihn höchstwahrscheinlich sein Sohn in beruflichen Angelegenheiten vertreten. Bereits in den vergangenen Monaten war Haakon für seinen angeschlagenen Vater eingesprungen. "Seine Königliche Hoheit, der Kronprinzregent, leitet das aktuelle Kabinett in Abwesenheit des Königs", hatte der Königspalast diesbezüglich in einem Statement im Januar verlauten lassen.

Getty Images König Harald von Norwegen in Oslo, 2018

Getty Images König Harald und Prinz Haakon von Norwegen im August 2021 in Oslo

Getty Images König Harald von Norwegen im Juni 2022

