Nicht genug Zeit für Kids: Nick Cannon plagen Gewissensbisse

Nick Cannon (42) hat mit seinem schlechten Gewissen zu kämpfen. Der Komiker ist vor allem dafür bekannt, gerne Kinder in die Welt zu setzen. Erst vor wenigen Wochen erblickte sein elftes Kind das Licht der Welt. Baby Nummer zwölf soll auch schon auf dem Weg sein. Doch hat der Moderator eigentlich genug Zeit für seinen ganzen Nachwuchs? Offenbar nicht – und deshalb plagen Nick fiese Gewissensbisse.

"Als Vater von mehreren Kindern mache ich mir die schlimmsten Vorwürfe, weil ich nicht genug Zeit mit meinen Kindern verbringe", gab der 42-Jährige jetzt in der Show "The Checkup with Dr. David Agus" zu. Doch warum schafft es der Comedian nicht, seinen Nachwuchs öfter zu sehen? "Erstens, weil ich ständig arbeite und zweitens, weil ich einfach wenig Zeit habe", erklärte Nick.

Kann sich der elffache Vater vorstellen, dennoch weitere Kinder zu bekommen? Ganz ausgeschlossen ist es für den Ex von Mariah Carey (53) offenbar nicht, doch aktuell sei er wohl gut bedient. "Ich glaube, es ist genug für den Moment", äußerte der US-Amerikaner im November gegenüber Billboard.

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Söhnen Zillion und Zion

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Monroe und Moroccan

Instagram / missbbell Nick Cannon und Brittany Bell mit ihrem Sohn

