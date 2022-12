Nach Entzug: Mama Junes Ex Geno Doak erlitt einen Rückfall!

Geno Doak griff wieder zum Alkohol. Bereits seit Jahren kämpft der TV-Star gegen seine Suchtprobleme an. An seinem übermäßigen Alkoholkonsum ist im August des vergangenen Jahres sogar seine Beziehung zu June Shannon (43) zerbrochen. Im Frühjahr begab er sich dann in eine Entzugsklinik, um von seiner Sucht loszukommen. Neun Monate lang schaffte es der US-Amerikaner, abstinent zu bleiben. Doch wie Geno jetzt gestand, sei er wieder rückfällig geworden.

Gegenüber TMZ offenbarte der 47-Jährige, dass er wieder zur Flasche gegriffen habe. Geno habe gedacht, dass es nicht so schlimm sei, wenn er nur einen Drink zu sich nehmen würde. Doch wie der Ex von June versicherte, habe er seit dem Rückfall keinen Tropfen mehr getrunken und habe auch nicht vor, wieder alkoholhaltige Getränke zu konsumieren. Stattdessen wolle er die Treffen der Anonymen Alkoholiker besuchen.

Vor seinem Entzug versetzte Geno seine Fans in große Sorge. Der TV-Star hatte im Februar gegenüber TMZ berichtet, dass er sich im Sommer 2021 nach der Trennung von June das Leben nehmen wollte. "Es war eine absichtliche Überdosis. Ich trank eine Menge Alkohol und nahm eine Reihe von Pillen. Es war ein Suizidversuch", schilderte er.

Instagram / doakgeno Geno Doak, TV-Star

Instagram / doakgeno Geno Doak im Februar 2022

Instagram / doakgeno Geno Doak im Oktober 2022

