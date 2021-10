June Shannon (42), besser bekannt als Mama June, war knapp fünf Jahre lang mit ihrem Freund Geno Doak liiert. Mit ihm hatte die TV-Bekanntheit über die Jahre so einiges erlebt – vor rund zwei Jahren wurden sie gemeinsam mit Drogen erwischt und mussten sich deshalb vor Gericht verantworten. Im August gab June bekannt, dass die beiden getrennte Wege gehen. Schuld am Liebes-Aus soll Genos Alkohol- und Drogensucht gewesen sein.

Wie TMZ berichtet, hatte die Mutter von Honey Boo Boo (16) genug vom Verhalten ihres Partners und zog schon im vergangenen Jahr den Schlussstrich. Geno habe sehr viel getrunken und sich durch den Alkohol total verändert, weswegen eine Trennung unvermeidbar gewesen sei. Besonders für den 45-Jährigen soll die Trennung sehr hart gewesen sein und sogar in seinem Aufenthalt in einer Entzugsklinik in Florida resultiert haben. June hingegen scheint es mittlerweile wieder gut zu gehen – sie ist mittlerweile begeisterte TikTok-Nutzerin und teilte erst vergangene Woche ein Tanzvideo auf der Plattform. War ihr neuer Freund die Inspiration für ihren neuen Social-Media-Auftritt?

June soll seit ein paar Wochen angeblich mit dem 24-jährigen TikTok-Star Jordan McCollum zusammen sein, was ihrer Tochter Anna gewaltig gegen den Strich geht – denn auch er kämpfte in seiner Vergangenheit mit Suchtproblemen. Gegenüber The Sun erklärte Anna: "Wenn er wieder anfängt [Drogen, Anm. d. Red.] zu konsumieren, ist das für Mama nicht gesund und er ist erst 24 Jahre alt."

Anzeige

Getty Images June Shannon aka Mama June

Anzeige

Getty Images June Shannon mit ihrer Tochter Honey Boo Boo bei der Premiere von "Marriage Bootcamp", 2015

Anzeige

Instagram / official_jordanmccollum Jordan McCollum, TikTok-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de